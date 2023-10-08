المكسيك تعتقد بأن حماس تحتجز اثنين من رعاياها في غزة

أعلنت وزيرة خارجية المكسيك، أليسيا بارسينا، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الأحد، أن امرأة ورجل مكسيكيين يُعتقد بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) احتجزهما رهينتين في غزة يوم السبت.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، إن مواطنًا فرنسيًا قتل نتيجة الهجمات في إسرائيل.

وقصفت إسرائيل الفلسطينيين في غزة اليوم الأحد بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية، مما تسبب في مقتل المئات من الجانبين ويهدد بنشوب حرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط.

واحتجزت حماس عددًا غير محدد من الرهائن بعد أن شنت هجومًا مباغتًا على إسرائيل يوم السبت، لكن إسرائيل تقول إن عدد المحتجزين لدى حماس يصل إلى 100 محتجز.

إرسال أسلحة لإسرائيل بشكل عاجل:

على ضوء التوترات الأمنية الأخيرة، ذكرت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنظر في إرسال أسلحة لإسرائيل بشكل عاجل.

وتابعت الصحيفة: "وفقًا لمسؤول أمريكي وشخص ثانٍ مطلع على المحادثات تعمل إدارة بايدن على تلبية طلب إسرائيل بنقل الأسلحة بشكل عاجل إلى تل أبيب"، بعد يوم من شن مقاتلي حماس موجة غير مسبوقة من الهجمات على جنوب إسرائيل".

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي يخطط لنقل سفن البحرية والطائرات العسكرية، بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم، وذلك حسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط.

وقال بايدن السبت إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير "جميع سبل الدعم المناسبة" عقب شنّ حركة حماس هجومًا على إسرائيل، محذرًا "أي طرف آخر معاد لإسرائيل" من انتهاز الفرصة.

وأضاف بايدن في تعليقات منددة بالهجوم وبثها التلفزيون "لن نتقاعس أبدًا عن مساندتها"، مشيرًا إلى إسرائيل.

وتحدث بايدن هاتفيًا مع بنيامين نتنياهو، السبت، لعرض الدعم الأمريكي، وذكر الرئيس الأمريكي في بيان بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها".

وأضاف في تحذير مباشر "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف".

ووجه بايدن فريق الأمن القومي بالبقاء على اتصال حول الموقف معدول في المنطقة من بينها مصر وتركيا وقطر والسعودية والأردن وعمان والإمارات والحلفاء الأوروبيين.

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