ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ700 والمصابين 2150

ارتفع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية إلى 700 قتيل و2150 مصابًا بينهم 300 في حالة حرجة وخطيرة وفقًا لما أعلنته القناة 12 الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته أقرت الحكومة الإسرائيلية بوجود 100 أسير لدى الفصائل الفلسطينية.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن إسرائيل تشهد أسوأ هجوم منذ العام 1973، فيما أعلن الاحتلال رسميًا حالة الحرب مع قطاع غزة جراء هجمات حركة حماس، في سابقة أولى من نوعها منذ حرب السادس من أكتوبر.

واعتبر بلينكن أن الفرق في ما يحدث الآن، أن الهجوم شنه تنظيم إرهابي في إشارة إلى كتائب القسام الجناح المسلحة لحركة حماس، التي نفذت هجومًا مباغتًا فجر أمس السبت، متوغلة في مستوطنات ومدن إسرائيلية.

وذلك فيما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر أمس إلى 600، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

إخفاق الاحتلال الإسرائيلي بتوقع الهجوم:

أما في ما يتعلق بإخفاق قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوقع الهجوم، فقال وزير الخارجية الأمريكي: "سيكون هناك وقت للنظر في ما غاب عن أجهزة الاستخبارات".

وحذر بلينكن من محاولة أي طرف آخر التدخل في تلك المواجهات وفتح جبهات جديدة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد ضرورة ألا تستغل أطراف أخرى بما فيها حزب الله، الأوضاع لتحريك الجبهة في الشمال، أو في الضفة الغربية.

كما شدد على أن هم بلاده الأول حصول إسرائيل على ما تحتاجه لمواجهة الآلاف الذين تسللوا إلى داخل مدنها، وفق تعبيره، وختم مكررًا أن واشنطن تدعم إسرائيل بلا تردد، وقد تقدم مساعدات إضافية لها خلال الأيام المقبلة.

هجوم مباغت برًا وجوًا:

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت فجر السبت هجومًا مباغتًا برًا وجوًا، وتسللت من القطاع إلى مستوطنات ومدن إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل المئات وأسر العشرات أيضًا.

كما شددت على أن الحرب لن تنتهي قريبًا، متوعدة بالمزيد.

فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 600 في رقم غير مسبوق خلال السنوات الماضية.

أما على الجانب الفلسطيني فوصل عدد القتلى إلى 370 قتيلًا و2000 جريح.

ومن جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن المجلس الإسرائيلي السياسي الأمني المصغر وافق على إعلان حالة الحرب مع قطاع غزة رسميًا.