السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا: من السابق لأوانه الحديث عن وساطة مع حماس

قالت إيريت ليليان سفيرة إسرائيل لدى تركيا اليوم الأحد إن من السابق لأوانه الحديث عن عروض وساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفة أن الهجمات تظهر أنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي وجود في تركيا أو في أي مكان آخر.

وشنت حماس أمس السبت هجوما على إسرائيل التي تعهدت "بانتقام ساحق" ردا على ذلك. وقُتل مئات الفلسطينيين والإسرائيليين فيما وصفتها إسرائيل بإنها حرب، وفقَا لموقع الغد الإخباري.

وقالت ليليان في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن أولوية إسرائيل هي الرد على الهجوم. وجاء تصريح السفيرة الإسرائيلية بعد أن أعلنت تركيا أنها على اتصال بجميع الأطراف وعلى استعداد لوقف التصعيد.

وأردفت: "تأتي الوساطة في وقت مختلف. الآن نحن، للأسف، نحصي القتلى ونحاول معالجة الجرحى، ولا نعرف حتى عدد المواطنين المخطوفين".

وأضافت: "نريد عودة جميع المخطوفين إلى ديارهم ونريد عودة الهدوء والسكينة إلى إسرائيل والمنطقة… بعد ذلك يمكننا الحديث عن وساطة ومن سيقومون بأدوار في هذه الوساطة".

ويأتي الصراع في وقت تستضيف فيه تركيا، التي دعمت الفلسطينيين فيما مضى، أعضاء في حماس وتدعم حل الدولتين وتعمل على إصلاح العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من الخصومة.

وقال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش اليوم الأحد بينما يكرر دعوة سابقة لأنقرة لضبط النفس، إن الفلسطينيين عانوا منذ فترة طويلة من الظلم لا سيما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى بالقدس الذي وصفه بأنه "خط أحمر".

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