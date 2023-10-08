صور.. الجالية المصرية بهولندا تواصل دعمها للانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر

قام عدد من أبناء الجالية المصرية في هولندا اليوم الأحد بتوثيق طلبات ترشح لمنتخبهم الرئاسي المتفقين عليه في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر.

وقال عيسى الفار مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في هولندا أن هناك دعم كبير من أبناء الجالية المصرية في هولندا للانتخابات الرئاسية في مصر والمشاركة في القرار السياسي.

وأضاف الفار أن استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في هولندا على السفارة المصرية لتوثيق طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي المرغوب فيه دليلا واضحا على دعم وحب الوطن بين أبناء الجالية المصرية في هولندا.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

received_6668664863226728

received_338098838744547

received_344686917962023