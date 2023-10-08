الجالية المصرية في ميلانو تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بحضور قنصل مصر.. صور

احتفل المصريين في إيطاليا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث عاشت الجالية المصرية في ميلانو أجواء احتفالية جماعية كبيرة بمشاركة وحضور السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو.



ووسط حضور مشرف لرموز الجالية المصرية بالشمال الإيطالي بدا الحفل امس السبت بظهور الدكتور اشرف الزيات مقدم برنامج الاحتفال والترحيب بالضيوف وكل الحضور وعلى رأسهم السفيرة منال عبد الدايم والأستاذ حسن عبد الحميد، مدير مكتب تمثيل بنك مصر في إيطاليا.

وأعرب المنظمون للاحتفالية الوطنية المصرية، عن سعادتهم لنجاح اللقاء البهيج وتجمع كافة المصريين تحت شعار لم الشمل في حب مصر ، والذي طالبت به دوما السفيره القنصل العام منذ تواجدها في اليوم الاول وتولي مسئولياتها بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو .



بدأت احتفالية السادس من اكتوبر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم القت السفيره منال عبد الدايم كلمتها الى أبناء الجالية المصرية بالشمال الايطالي، حيث وجهت بهذه المناسبة التهنئة الي الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية ورجال الشرطة البواسل، وقدمت التحية للأبطال الذين شاركوا المعركة حتى النصر واستعادة الاراضي المحتلة، و الترحم على الشهداء الأبطال.



جدير بالذكر ان هذا الاحتفال المشرف بهذه المناسبة الوطنية العظيمة قام على تنظيمه كل من: مجموعة التحالف من أجل مصر، وجمعية لوتس بميلانو،

وجاء الحفل الكبير بحضور مميز لضيف الشرف الفنان الدكتور جمال مليكه، وعرض سينيمائي للسيرة الذاتية للفنان مليكه وأهم التكريمات التى تسلمها عبر فعاليات مسيرته الفنية .

وحضر الاحتفال: “علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، و د. ابراهيم يونس عضو الأمانة المركزية للتنمية والتواصل مع المستثمرين، ومجلس إدارة المنتدى المصري بميلانو، ومن لندن الاستاذ مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في اوروبا”.



