القبض على المتهمين بسرقة 4 أطنان مواد بترولية بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط سيارة نصف نقل قيادة (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) وبرفقته (عامل ، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس شهرين فـى إحدى القضايا) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة إسنا ، محملة بكمية من المواد البترولية "سولار" بإجمالى 4 طن بدون مستندات .

بمناقشتهما قررا تحصلهما على المضبوطات من محطة وقود كائنة بدائرة المركز ، تم ضبط مالك المحطة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للتربح منها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط قاموا بسرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط قاموا بسرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء.. وإعادة المسروقات.

وتلقى مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من مسئول بشبكات الكهرباء بسرقة زوايا حديدية خاصة بأحد أبراج الكهرباء بدائرة المركز والتى تربط أعمدة البرج مما أدى إلى سقوطه.



و بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (تاجر خردة و4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط).



و عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن الزوايا الحديدية المستولى عليها (عدد 5 زوايا وزنوا حوالى 150 كيلو جرام) وتم ضبط مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



