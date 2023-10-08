18 يومًا فقط تفصلنا عن تغير الساعة للتوقيت الشتوي

أيام قليلة تفصلنا عن موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2023، والذي بدأ العمل به في آخر خميس من شهر أبريل الماضي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الشتوي:

ويتزامن موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الشتوي مع بداية النصف الثاني من فصل الخريف الذي بدأ في 23 سبتمبر الماضي.



وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري، فإن موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوى 2023 وإلغاء التوقيت الصيفي سيكون في الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري الموفق 26-10-2023، أي بعد نحو 18 يومًا من الآن، حيث سيعاد ضبط الساعة على التوقيت الشتوي بتأخير 60 دقيقة كاملة، لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12 صباحًا.

يذكر أن التوقيت الصيفي يعني تقديم الساعة 60 دقيقة، والذي بدأ العمل به في آخر خميس من شهر أبريل الماضي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

من المقرر أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، فى آخر خميس من شهر أكتوبر الحالي ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

ويستمر العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر متتالية تبدأ من يوم الجمعة 27-10-2023 وتنتهي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل القادم 26-4-2024.

جدير بالذكر أنه، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في ليلة يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وتنتهي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.