استاذ بجامعة المنيا ضمن قائمة 2% للعلماء الأكثر تأثيراً بقائمة ستانفورد 2023‎

فى انجاز مصري جديد، ظهر اسم الدكتور مينا ثابت قليني خبير علاج كوفيد - 19 والأمراض الفيروسية الدولي، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة، والتي تضم أول 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا وتميزا، والتى نشرتها مؤخرا دار النشر العلمي الكبرى ايلسفير فى أكتوبر 2023 الجاري.

جديرا بالذكر أن الدكتور مينا ثابت قلينى سبق وظهر اسمه فى هذا التصنيف الدولي المرموق فى أكتوبر من العام الماضى 2022 ، وتلقى شهادة تقدير من مؤسسة النشر الدولي ايلسفير تفيد بإرتباط بعض أبحاثه عن كوفيد - 19 وعلاجاته بأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة .

ويعد الدكتور مينا ثابت قلينى الطبيب والباحث الوحيد على مستوى العالم ، الذى تمت تسمية بروتوكول علاج مناعي لكوفيد -19 ، وعدد من الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والمخلوي بأسمه ، ومؤخرا أجرى تعديلا له لعلاج حمى الضنك الفيروسية والمميز فى بروتوكول قليني المناعي ، أنه يستخدم مع الكبار والأطفال والحوامل ، معيدا اكتشاف أدوية آمنة وفعالة وزهيدة الثمن نسبيا ، موجها إياها فى العلاج بكفاءة وآمان كاملتين لا سيما في العلاج المبكر ، ومؤخرا نشر قلينى مسودة علمية يوضح فيها كيف أنقذ العلاج المبكر مئات الملايين في افريقيا ، في الوقت الذى قضى فيه الشباب والأصحاء فى دول العالم المتقدم نحبهم من جراء الإصابة بكوفيد - 19.