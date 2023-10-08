وكيل تعليم الوادي الجديد يشدد على الإلتزام بالزي المدرسي

أجرى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عدة جولات تفقدية بمدارس المحافظة لمراقبة انتظام العملية التعليمية.

وتفقد مدرسة الخارجة الثانوية للبنين يرافقه مدير إدارة الأمن بالمديرية، مشدداً على كافة المعلمين بضرورة احترام الزي الرسمي تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد. الزملوط عين محافظ المنطقة لإعطاء المعلمين مظهراً لائقاً ومشرفاً.

وتابع وكيل التعليم، التمارين البدنية للطلاب وفقرات الإذاعة الصباحية التي تضمنت مجموعة من الفقرات التربوية الهادفة ونشرة إخبارية، وقدم سلسلة من النصائح والإرشادات للطلبة، منها ضرورة حسن الدراسة والاجتهاد والحرص على حسن الدراسة والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف بالنجاح والتميز.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انتظام العمل في مدرسة صلاح الدين الابتدائية ومتابعته مع فريق الإشراف والانضباط الإداري بالمدرسة. واهتم وكيل وزارة التربية والتعليم في الحكومة، خلال جولته في قاعات رياض الأطفال، بمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال واستخدام الأساليب التعليمية الممتعة، مشيداً بما شاهده من المستوى المميز للطلاب وجهدهم. المعلمون داخل الحديقة، الممرات.

وأمر وكيل وزارة التربية والتعليم، بمراقبة مشاركة الأطفال في كافة الأنشطة التعليمية المختلفة لما لهم من دور حيوي في تنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يسلط الضوء على الالتزام بالزي المدرسي للمعلمين بالمدارس

وكيل التعليم بالوادي الجديد يسلط الضوء على الالتزام بالزي المدرسي للمعلمين بالمدارس

وكيل التعليم بالوادي الجديد يسلط الضوء على الالتزام بالزي المدرسي للمعلمين بالمدارس