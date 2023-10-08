فتح باب التسجيل بمسابقة " أيسف للعلوم والهندسة " بمدارس نجع حمادي

أعلن قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، عن البدء في تسجيل الطلاب الراغبين في الاشتراك بمسابقة " أيسف للعلوم والهندسة "، للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية التعليم بقنا، ومتابعة وتنفيذ أشرف سعد مختار مدير مركز التطوير التكنولوجي بقنا، وأبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة، و إكرامي خميس رئيس قسم التدريب بقنا.

وأكد محمد عبد اللاه بكري، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن مسابقة " أيسف للعلوم والهندسة "' للعام الدراسي 2023/2024، تستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية، والثانوية، مشيرا إلى أن الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة بفكرة بحث علمي أو مشروع يمكنه التواصل مع قسم التطوير التكنولوجى، ومنسق البرنامج، ماهر راجى علي رقم هاتف 01028787407.

وأضاف إيهاب عياد فهمي مسؤول التدريب بقسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن مسابقة " أيسف للعلوم والهندسة "' للعام الدراسي 2023/2024، تعقد كل عام حيث يكون المعرض التمهيدي فى شهر ديسمبر على مستوى الإدارات التعليمية، علي أن يتم تصعيد المشاريع الفائزة للمعرض المحلى على مستوى المحافظة، ومن ثم يتم تصعيد المشاريع الفائزة للمعرض المنعقد علي مستوي الجمهورية بالقاهرة، مؤكداً أن الفائزين يحصلون على منح دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية.