شوط سلبي بين مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

انتهت مجريات الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي امام نادي أرسنال بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الإمارات لحساب الجانرز، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

شوط شلبي بين مانشستر سيتي وأرسنال

وشهد الشوط الاول العديد من الهجمات والمحاولات المتبادلة من بينها فرصة وحيده كانت قريبه من سكونها الشباك لنادي أرسنال واخرى لمانشستر سيتي الذي امتلك الاستحواذ في الشوط الاول بنسبة 55%.

دكة بدلاء مانشستر سيتي وأرسنال

يمتلك أرسنال على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي اليوم كل من رامسديل وتومياسو وكيويار وتوماس بارتي وسميث روي وفييرا ونيلسون ومارتينيلي وكاي هافيرتز، ويمكنه الاستعانه بهم في الشوط الثاني لتحقيق الانتصار.

على الجانب الأخر يمتلك مانشستر سيتي على مقاعد بدلاء كل من أورتيجا وفيليبس وستونز وجاك جيراليش ودو كو وجوميز ومانويل آكانجي ونونيز وبوب، يمكنه الاستعانه بهم لتحسين المستوى لتحقيق الانتصار.