الزمالك راعي لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية لمدة موسم

قام مسؤلي نادي الزمالك بإبرام عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية، بالخطوة التي جاءت في إطار التزام النادي باشتراطات الاتحادين الافريقي والدولي للمشاركة في البطولات القارية.

الزمالك يرعى فريق البطل الأولمبي للكرة النسائية

ومن بين اشتراطات الاتحادين الافريقي والدولي للمشاركة في البطولات القارية أن يمتلك النادي فريقا للكرة النسائية أو أن يقوم برعاية فريق كرة نسائية.

وبسبب قيد نادي الزمالك من القيد في الفترة الحالية وصعوبة إبرام تعاقدات لتكوين فريق كرة نسائية، فقد قام الكابتن إسماعيل يوسف مدير قطاع الناشئين في الفارس الأبيض والكابتن تامر عبد الحميد رئيس قطاع الاستثمار والاكاديميات والمشرف علي مدرسة الكرة الأساسية بالتوصل لاتفاق لرعاية فريق البطل الأولمبي لمدة موسم.

وتم توقيع العقود في وجود اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية الاستاذ أحمد فؤاد الوطن المدير المالي والاستاد ايمن شعراوي مدير النشاط الرياضي.