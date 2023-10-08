رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن التصعيد الجاري في قطاع غزة، في ظل المواجهات المحتدمة لليوم الثاني وإعلان إسرائيل الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اشتية قوله في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات، والاعتداء على المصلين".

كما حذر رئيس الوزراء من أي اصطفاف دولي مع إسرائيل، قائلًا إنه "يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء شعبنا".

ودعا أشتية العالم إلى "وقف العدوان على غزة وخلق أفق سياسي يلبي حقوق شعبنا".

يأتي ذلك بعد يوم من شن فصائل فلسطينية هجومًا مباغتًا كبيرًا من قطاع غزة على بلدات وتجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 660 إسرائيليًا، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن مقتل 370 فلسطينيًا وإصابة نحو 2000.

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