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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن التصعيد الجاري في قطاع غزة، في ظل المواجهات المحتدمة لليوم الثاني وإعلان إسرائيل الحرب.

 

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فلسطين: 370 شهيدًا و2200 مصاب في هجمات الاحتلال على غزة

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الوفد يستنكر الهجمات الإسرائيلية على فلسطين

 ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اشتية قوله في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات، والاعتداء على المصلين".

 كما حذر رئيس الوزراء من أي اصطفاف دولي مع إسرائيل، قائلًا إنه "يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء شعبنا".

 ودعا أشتية العالم إلى "وقف العدوان على غزة وخلق أفق سياسي يلبي حقوق شعبنا".

 يأتي ذلك بعد يوم من شن فصائل فلسطينية هجومًا مباغتًا كبيرًا من قطاع غزة على بلدات وتجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 660 إسرائيليًا، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

 وشنت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن مقتل 370 فلسطينيًا وإصابة نحو 2000.

 

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