أسباب إدراج عين الجمل في نظامك الغذائي.. الكولسترول أبرزها

يمكن أن يكون عين الجمل وجبة خفيفة رائعة، لأنها تحتوي على كمية صغيرة من الكربوهيدرات، والكثير من الألياف والدهون الصحية، ولكن هذه ليست الأسباب الوحيدة التي تجعلك تدرجها في نظامك الغذائي.

الكولسترول

وجدت دراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة Nutrients أن إضافة عين الجمل إلى نظام غذائي منتظم يخفض مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص على مدار ثمانية أسابيع، ويرجع ذلك إلى كمية الدهون الصحية الكبيرة الموجودة في المكسرات، والتي تقلل من مستوى الدهون الضارة.

ضغط الدم

نفس الدهون الموجودة في الجوز يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم، ووجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أنه بالإضافة إلى انخفاض مستويات الكوليسترول، فإن المشاركين الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بعين الجمل عانوا أيضًا من انخفاض ضغط الدم.

الوزن الزائد

يساعد الجوز على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمنع تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، على الرغم من أن عين الجمل غذاء عالي السعرات الحرارية، إلا أن بعض الأبحاث الأولية تشير إلى أنه قد يساعد في إنقاص الوزن. يحتوي الجوز على مستويات أعلى من العناصر الغذائية الممتلئة، بما في ذلك الألياف والبروتين والدهون الصحية للقلب، مما يساعد على الشعور بالشبع.