مضادات الاكتئاب تزيد خطر الوفاة المبكرة بنسبة 33%

تناول مضادات الاكتئاب المستخدمة على نطاق واسع في العالم يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 33%، وتوصل علماء كنديون من جامعة ماكماستر إلى هذا الاستنتاج.

وجدت دراسة أن تناول مضادات الاكتئاب يمكن أن يجعل الشخص أقرب إلى الوفاة المبكرة وتعد هذه الأدوية من بين أكثر الأدوية شيوعًا والتي يتم وصفها بشكل متكرر في العالم، لكن الباحثين يقولون إن أضرار هذه الأدوية أكثر من نفعها، ولا يتفق الأطباء النفسيون مع استنتاجات هذه الدراسة، الذين يزعمون أنهم يستخدمون هذه الأدوية بين مرضاهم منذ عقود، فهي آمنة تمامًا، وبالنسبة لبعض الأشخاص تظل العلاج الفعال الوحيد.

ومع ذلك، يشير مؤلفو الدراسة إلى أن خطر الوفاة المبكرة بسبب استخدام مضادات الاكتئاب أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقًا، وخاصة بين من لم يكن يعاني من أمراض القلب قبل العلاج ويرجع الخطر إلى حقيقة أن مضادات الاكتئاب تعمل مثل مضادات التخثر وتضعف الدم، وأجرى الباحثون تحليلاً تلويًا لـ 17 دراسة سابقة شملت أكثر من 385 شخصًا.

وتبين في البداية أن مضادات الاكتئاب تزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 9%، لكن هذا الرقم ليس ذا دلالة إحصائية ومع ذلك، عندما استبعد الباحثون الأشخاص الذين عانوا سابقًا من أمراض القلب والأوعية الدموية، وجدوا أن تناول مضادات الاكتئاب يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 33%.

تأثير الأدوية المخفف للدم يشكل خطرا على صحة الإنسان

يقول الباحثون إن تأثير الأدوية المخفف للدم يشكل خطرا على صحة الإنسان وحياته، وربما يكون تناول مضادات الاكتئاب مفيدًا فقط لأولئك الذين يعانون أيضًا من أمراض القلب بالإضافة إلى الاكتئاب والذين يُوصف لهم مضادات التخثر وبالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من هذه الأمراض، فإن تناول مثل هذه الأدوية أمر خطير.