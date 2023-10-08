المؤبد لسائق وبحوزته مواد مخدرة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون، بمعاقبة المتهم "ع.ح.ف" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، بالتهمة الأولى والثانية والثالثة ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين والحبس لمدة سنة.

وتغريمه ثلاثة الف جنيه عن التهمة الرابعة ،والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وإحراز سلاح أبيض ، وتعمده السير عكس الاتجاه في الطريق العام.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 8038 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، ويسير عكس الاتجاه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أنه أثناء مرور الكول الأمني بدائرة القسم، شاهدت القوة الأمنية المتهم "ع.ح.ف" سائق، مستقلا سيارة ويسير بها برعونه في الاتجاه المعاكس لسير السيارات فقامت باسيتقافه، وبتفتيشه وتفتيش السيارة قيادته ،عثر بحوزته علي عدد 33 لفافة حشيش، وعدد 60 قرصا مخدرا لمادة كلونازيبارم المخدر وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته، واستخدام السيارة بقصد التنقل داخل وخارج المدنية لترويج المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

