حسين الجسمي يجتاز الـ200 ألف مشاهدة بـ"الله يخليك لأهلك"

اجتاز الفنان حسين الجسمي، بأغنيته الجديدة “ألله يخليك لأهلك”، حاجز الـ200 ألف مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية الله يخليك لأهلك

أغنية الله يخليك لاهلك من كلمات: علي الفضلي رؤية وألحان: حسين الجسمي، وتقول كلماتها"الله يخليك لهَـلك تعال انا مشتاق لك قلبي اذا نبضه سِكت والله ترى مااحـلّـلِك بموت من شوقي عليك أبيك واكثر من ابيك ياللي انت في عمري شريك قلبي انا سجّلته لك أموت فيك انت شبلاك !؟ ويهلكني غيابك هلاك مابي أكون الا معاك ومابي تحس الا اني لك أقول والا ما أقول تصول في بالي وتجول مايلوق لي غيرك أبد وغيري أبد مايلوق لك ".

تفاصيل أغنية “شوق قلبي”

قد طرح الجسمي مؤخرا أغنية “شوق قلبي” التي سجلت أكثر من 120 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها" الصيف راح و حر الاشواق ما راح يا شوق قلبي ،، كيف عمري بدونك أنت الهناء و الحب عمري و الافراح و فرحة حياتي يوم أناظر عيونك جنيت من حبك على قلبي ارباح و قلبي حلف طول الزمن ما يخونك غلاك من فوق الغلاء و يوم ما طاح على النوازي // كانهم يسالونك يالنايف المملوح كساب الامداح على جمالك خايف ان يحسدونك العين دعجاء و الهدب كنه رماح أشغلتهم و الا أنت ما يشغلونك الي رميته كنه مصوب سلاح هونك على قلوب المخاليق هونك بالصبح خدك فيه من نور الاصباح و بالليل من لو البدر خذت لونك يا حر شوقي كيف مالشوق برتاح الصيف راح و حر الاشواق دونك ".

تفاصيل أغنية “الوردة ارتاحت”

بجانب أغنية “الوردة ارتاحت” التي سجلت أكثر من 400 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “إذا طاحت الوردة من يدينك إتركها لانها اذا طاحت من يدينك ارتاحت واذا طاحت الدمعه من عيونك امسكها أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت ولا تقتفي لك فرصة ما انت مدركها تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت واذا مرتك فرصه وتقدر تملكها إخذها عوض في فرصة قبلها راحت غيوم السما وسط السما بيد سامكها ماهو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت نفوس الرجال النخوه اللي تحركها لو صدورها باسرار ما بعد باحت الم تعلم ان جدودنا في معاركها تضحي بالانفس للعفيفه إذا صاحت”.