دعم القوافل الطبية في الشرقية بعيادة متنقلة للأنف والأذن والحنجرة

دعمت وزارة الصحة والسكان، إدارة القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية؛ بعيادة متنقلة لتخصص الأنف والأذن والحنجرة، لتنضم إلى أسطول العيادات المتنقلة بمنظومة القوافل العلاجية بالمحافظة، ليصبح الإجمالي ١٠ عيادات تخصصية متنقلة تطوف جميع أرجاء محافظة الشرقية خاصة المناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة منها.

ويأتي هذا الدعم في أقل من أسبوع من دعم وزير الصحة والسكان منظومة القوافل الطبية بمحافظة الشرقية بعيادة متنقلة أخرى لتخصص الرمد.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من التجهيزات والإجراءات اللازمة لتشغيل العيادة اعتباراً من القافلة الطبية القادمة يوم الخميس والجمعة القادمين بقرية كفر حماد بمركز كفر صقر، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأعرب الدكتور هشام مسعود عن خالص تقديره لوزير الصحة، لدعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، موضحاً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية.