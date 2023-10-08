تخلصي من الشعر الأبيض وحضري صبغة الكركم السحرية| متعددة الفوائد

تعاني السيدات من الشعر الأبيض مع التقدم في العمر، مما يؤثر على مظهرها وأنوثتها، لذلك تبحث عن صبغات للشعر لتلوينه والحصول على مظهر مثالي، ولأن معظم الصبغات تحتوي على مكونات ضارة للشعر وتؤدي إلى تلفه، نقدم لك وصفة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني الفاتح دون أي مواد ضارة، سواء كان شعرك أبيض أو بني.

طريقة تحضير وصفة الكركم لصبغ الشعر

مكونات الوصفة

3 ملاعق كركم مطحون.

3 ملاعق بابونج.

3 ملاعق من زهرة الأذريون (القطيفة).

2 كوب من الماء.

طريقة تطبيق الوصفة

يوضع الماء على النار، وعندما يبدأ بالغليان يضاف إليه الكركم والبابونج والأذريون.

يتم إطفاء الموقد أسفل المزيج، وتترك المكونات منقوعة لفترة لا تتعدى الثلث ساعة.

تصفى المياه من بقايا الكركم والبابونج والأذريون.

يشطف الشعر بماء النقع الدافئ، ويعاد شطف الشعر بماء نظيف بعد مرور ثلث ساعة أخرى.

فوائد الكركم للشعر

مقاومة تساقط الشعر

قد يساعد الكركم على مقاومة تساقط الشعر من خلال مقاومة بعض المسببات التي قد تؤدي لحدوث التساقط، إذ قد يعمل الكركم على الآتي:

مقاومة الالتهابات

والالتهابات ترتبط بنشأة بعض حالات الصلع وتساقط الشعر، إذ قد تؤثر الالتهابات سلبًا على صحة البصيلات.

مقاومة نشاط الشوارد الحرة في الفروة

إذ قد يمتلك الكركم خواص طبيعية مضادة للأكسدة قد تحد من تأثير الشوارد الحرة الضار على البصيلات.

تكثيف الشعر ودعم نموه الصحي

يمكن لاستعمال الكركم أن يعزز كثافة الشعر، إذ قد يساعد الكركم وما فيه من مركبات نشطة على تقوية وتحسين تدفق الدم إلى الفروة، وتحفيز تكون أوعية دموية جديدة في الفروة، مما قد يحفز نمو شعر جديد وصحي.

علاج القشرة

يحتوي الكركم على مضادات التهاب طبيعية، كما يمكن لاستعماله أن يساعد على مقاومة أنواع معينة من البكتيريا والفطريات، ونظرًا لأن الفطريات والبكتيريا وكذلك الالتهابات قد تلعب دورًا في نشأة القشرة.

يمكن لاستعمال الكركم أن يساعد على علاج القشرة وتخفيف حدة الأعراض المرتبطة بها، مثل: الحكة الجلدية، وتراكم القشور.