أردوغان: نكثف الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن أنقرة عازمة على تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه أكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي.

وأضاف في إسطنبول أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو محور معظم الصراعات والقضايا في الشرق الأوسط، مشددا على أنه بات من الضروري الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وقال إردوغان: «لا خير في (مهاجمة) المدنيين. نحن مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن لتقليص التوترات.. ندعو جميع الأفرقاء الى دعم السلام».

وشددت عدة دول من بينها مصر والأردن على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، رسميًا حالة الحرب مع قطاع غزة جراء هجمات حركة حماس، في سابقة من نوعها تحصل لأول مرة منذ 50 عامًا.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي".

وأضاف "بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023".

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب"، رغم أنه من الناحية الفعلية لم تتوقف عملياتها العسكرية، وفقَا لموقع العربية نت الإخباري.

وتعني حالة الحرب عملياً إعلان الطوارئ، ووضع مقدرات البلاد اللوجستية وبناها التحتية تحت تصرف الجيش، من أجل تحقيق أهدافه.

كما يقترن إعلان الحرب دائمًا بتجنيد قوات كبيرة من الاحتياط، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي سبق أن جند الاحتياط في إطار حملات عسكرية دون مستوى حالة الحرب في فترات سابقة.

وكذلك يعني وضع جميع الموارد تحت تصرف الجيش، وهو ما لم يحدث من قبل، ما يشير إلى عمق الصدمة التي سببتها عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت حماس شنها، وفق محللين.

إلى ذلك، قد تستدعي هذه الحالة إغلاق المطارات في البلاد، وفق سير العملية العسكرية، أو حظر التجول في حالات نادرة.

ويتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الهجمات لليوم الثاني على التوالي ما خلف وقوع المئات بين قتلى وجرحى.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي في الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية في غزة إلى 600 قتيل.

وقال تلفزيون "آي 24" في تغريدة على تويتر إن عدد المصابين من الجانب الإسرائيلي فاق 2000 مصاب.

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