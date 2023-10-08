حلم يتحقق لميت..وظيفة في البترول

تواصلت إحدى الشركات العاملة في مجال البترول، مع أحد خريجي كلية هندسة البترول جامعة السويس، وذلك لطلبه للتعين، ولكن قد كان الوقت انتهى وحياته انتهت، حيث إن المهندس محمود محمد مسعد انتهت حياته منذ أكثر من شهر.

لتتواصل إحدى شركات البترول معه ليرد عليهم شقيق محمود، والذي زفت إلى شقيقه الذى رد على الاتصال خبر تعيين محمود مهندس بترول فى الشركة.

وكتب محمد البرغوثي، أحد أقارب المهندس محمود مسعد، قائلًا: “ابن أختى اللى توفاه الله يوم ٢٢ أغسطس الماضى ، وخبر وفاته كان صادم وموجع وعلم به القاصى والدانى فى كل مكان، وخصوصا انه قبل وفاته بأربعين يوم عرض شهادته للبيع كمهندس بترول متخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من هندسة بترول السويس.. النهاردة إحدى شركات البترول قررت تغسل اديها من جريمة بيع الوظائف وقررت تفجعنا مرة أخرى”.

وأوضح أحد أقاربه، أن المهندس محمود وقبل وفاته بأسبوع واحد تلقى عرضا للتوظيف فى نفس الشركة مقابل ٨٠٠ ألف جنيه، إلا أن هذه الشركة أبلغوه بتعيينه كمهندس بترول.

وإليكم ما كتبته “بوابة الوفد الإلكترونية” قبل وفاته:

طالب تفوق علميًا وعمليًا، ولكن لم يكن هذا كافيًا لسوق العمل أن يحتضنه، ليخرج بشكل غريب ويعرض شهادة تخرجه للبيع، حيث أعلن خريج كلية قمة، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" عن بيع شهادة تخرجه، كاتبًا: "شهادة تخرج للبيع.. استعمال نظيف فبريكا"، وانتشرت الصورة بكثرة على صفحات التواصل الاجتماعي.

خريج كلية قمة بلا عمل

وأوضح خلال المنشور أنه خريج كلية هندسة البترول بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على الكثير من الجوائز العالمية في مجال التعدين، موضحًا أنه يتوفر بـ"CV" خاص به عدد من الكورسات المطلوبة لسوق العمل، وحصل على مركز أول في إحدى المسابقات العالمية.

شهادة تخرج

وتابع: "البيع لعدم الحاجة ولسوء استعمالها من قبل الشركات، يتوفر أيضا مجموعة من الشهادات والسيفيهات بنفس الحالة ويمكن أحسن كمان".

وساندة عدد من زملائه وخريجي الكليات، حيث كتب أحد خريجي: "زي ما ربنا وقف جنبك ووصلك للي أنت فيه ورفع من قدرك العلمي بناء على تعبك ومجهود قادر على أنه يغير مصير حياتك المهني من نقطة شكواك إلى أعظم نقاط فرحك ورضاءك، أرضي بقضاء الله في كل الأحوال واستعين بيه وردد دائما في ذكرك "لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير" اعتبر أنك في اختبار وزي ما كنت بتنجح وبتتفوق في اختبارات البشر انجح واتفوق على اختبارات رب البشر".