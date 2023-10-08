مشروبات تخلصك من التوتر.. أبرزها البابونج

مع ضغوط الحياة، يصاب الجميع بالتوتر والقلق، ويجب عدم الاستسلام لهذه المشاعر السلبية، حتى لا تؤثر على حالتك النفسية والصحية، وهناك طرق مختلفة للتخلص من هذه المشاعر المحبطة، مثل: ممارسة الرياضة والاستمتاع بوقت ممتع مع الأصدقاء، أو العائلة، كذلك بعض المشروبات التي تسهم كثيرًا في الحد من التوتر، وفيما يلي نقدم لك أهم هذه المشروبات وطريقة تحضيرها.

مشروبات طبيعية لعلاج التوتر

شاي البابونج:

يأتي شاي البابونج ضمن قائمة المشروبات التي تخفف التوتر والقلق، فهو يشتهر بدوره في مد الإنسان بالراحة والاسترخاء، وبالتالي الحصول على ليلة نوم جيدة.

طريقة تحضير شاي البابونج:

نقم بغلي عدد ٢ كوب من الماء، ثم نضف شريحتين من التفاح المهروس إليه.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من البابونج الطازج، إلى المشروب وندعه لبعض الوقت.

ثم نقم بتصفية الشاي، ونضيف القليل من العسل إليه.

الشاي الأخضر:

يأتي الشاي الأخضر في قائمة مشروبات تخفف التوتر والقلق، فهو له فوائد صحية متنوعة للجسم، ويشمل ذلك التقليل من التوتر والقلق، ولإعداد مشروب الشاي الأخضر بشكل صحيح، قم بإحضار المكونات التالية:

عدد 4 أكواب من الماء.

عدد 4 قشور من الليمون.

كذلك عدد 4 قشور من البرتقال.

عدد 4 أكياس من الشاي الأخضر.

عدد 2 ملعقة صغيرة من العسل.

كذلك عدد 4 شرائح من الليمون.

طريقة التحضير:

نضع الماء وقشور الليمون والبرتقال في قدر على النار.

ننتظر حتى يغلي هذا المزيج، ثم نزيل القشور من الماء.

بعد ذلك نضع أكياس الشاي الأخضر في إناء آخر، ثم نضف إليه الماء من المزيج السابق.

نقوم بتغطية الإناء، وذلك لمدة تتراوح من دقيقة إلى ثلاث دقائق.

بعد ذلك نزيل أكياس الشاي الأخضر، ونصف العسل مع التحريك جيدًا.

نقوم بإضافة شرائح الليمون إلى الأكواب عند التقديم.

مشروب الشيكولاتة الداكنة:

ينصح بتناول الكاكاو مع لبن قليل الدسم خالى من سكر لأن الشيكولاتة تحتوى على مادة فينيثيلامين (PEA) التى تحسن أداء الناقلات العصبية فى الدماغ، ويجعل المخ يشعر بالمزيد من الراحة ويخفف من التوتر والقلق.

الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل فى تخفيف عسر الهضم، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التى تعمل على تحسين أداء الجهاز العصبى، ومنع الضرر الناجم عن الإجهاد التأكسدى، ويمكن أن يؤثر على هرمون السيروتونين الذى يلعب دورًا مهمًا فى تنظيم الحالة المزاجية، كما يعمل على تقليل مستوى التوتر والقلق.

لعمل شاي الزنجبيل، قم باتباع الخطوات التالية:

نقوم بتقشير وتقطيع الزنجبيل الطازج لشرائح، وتكون هذه الكمية تملأ ملعقتين كبيرتين.

نقوم بإحضار قدر ونضع فيه ٤ أكواب ماء وشرائح الزنجبيل.

نضع القدر على النار لمدة 10 دقائق، وفي حال الرغبة في الحصول على طعم أقوى، نترك الزنجبيل يغلي لفترة أطول.

بعد ذلك نقوم بتصفية الماء، وإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون وأخرى من عسل النحل إلى الماء.