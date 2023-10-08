لوكاكو يقود تشكيل روما لمواجهة كالياري للهروب من النتائج السلبية

أعلن المدرب البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لفريق نادي روما الإيطالي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة كالياري، اليوم الاحد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل روما لمواجهة كالياري بالدوري الإيطالي

وجاء روميلو لوكاكو على رأس تشكيل روما لمواجهة كالياري اليوم، ويعاونة باولو ديبالا، بالإضافة إلى روي باتريسيو في حراسة المرمى، وضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى روي باتريسيو.

في خط الدفاع: ايفان نديكا ومانشيني وكريستانتي وكارسدورب.

في خط الوسط: حسام عوار وباريديس وادوارد بوف.

وفي خط الهجوم: باريديس وروميلو لوكاكو وسبينازولا.

يحتل نادي روما المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 8 نقاط عقب ثلاثة هزائم وتعادلين وانتصارين، واستقبلت شباك الفريق 11 هدف هذا الموسم خلال 7 اهداف.

على الجانب الاخر يمتلك كالياري نقطتين في المركز الـ 20 والاخير، ويمتلك ثاني أضعف خط هجوم في المسابقة بهدفين فقط.