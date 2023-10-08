650 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 2000 مصاب منذ بدء الهجوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن حصيلة هجمات المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية بلغ 650 قتيلا وأكثر من 2000 مصاب، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 15 إسرائيليا على يد عناصر من المقاومة توغلوا في منطقة مفكيم جنوب عسقلان.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقًا شاملًا على مُحافظات الضفة الغربية

وفي سياق متصل فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاقًا شاملًا على مُحافظات الضفة الغربية، ما أدى إلى عرقلة حركة وسفر المواطنين الفلسطينيين بينها.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت كل مداخل ومخارج مُحافظة بيت لحم الجنوبية.. وفي رام الله بوسط الضفة الغربية، التي توجد بها كل الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بكلا الاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين.

ونصبت القوات الإسرائيلية حاجزًا مشددًَا على المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، وأغلقت المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية، ومدخل قرية أم صفا شمال رام الله بالسواتر الترابية، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل عطارة ومنعت حركة المواطنين.

وتغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية برقة شرق رام الله بحاجز عسكري مشدد، والمدخل الشرقي للقرية بسواتر ترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين.

وفي القدس، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني إغلاق كل الحواجز العسكرية في محيطها.. وفي "جنين" و"نابلس" شمالًا، أغلقت سلطات الاحتلال حواجز سالم، والجلمة، وحوارة وجميع الطرق التي تؤدي للشوارع الرئيسية وسط تواجد كثيف لقوات الاحتلال.

وفي الخليل جنوبًا، أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي الشريف في المدينة أمام المصلين، وكثفت من تواجدها على كافة المداخل المؤدية إلى المسجد، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة، وشددت من إجراءاتها الأمنية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للمسجد.

وفي طوباس والأغوار الشمالية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز الحمرا العسكري ومنعت المواطنين الفلسطينيين من التنقل.

وكانت سلطات الاحتلال تراجعت عن قرارها بفتح معبر الكرامة، الذي كان مقررًا اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الرابعة عصرًا، وتواصل إغلاقه بكلا الاتجاهين، واقتصاره فقط لحركة المعتمرين العائدين فقط.