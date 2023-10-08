الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز الرسمى أمام إنبي في دوري نايل

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

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حافلة بيراميدز تصل الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة إنبي

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي 

تبدأ مباراة بيراميدز وإنبي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات.

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