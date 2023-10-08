فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز الرسمى أمام إنبي في دوري نايل

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

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ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي

تبدأ مباراة بيراميدز وإنبي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات.