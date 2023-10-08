التحقيق مع 8 متهمين بغسل 90 مليون جنيه في مطروح

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 8 أشخاص متهمين بغسيل 90 مليون جنيه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح.

لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحريات، عن قيام المتهمين بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





وفي واقعة أخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط قاموا بسرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط قاموا بسرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء.. وإعادة المسروقات.

تلقى مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من مسئول بشبكات الكهرباء بسرقة زوايا حديدية خاصة بأحد أبراج الكهرباء بدائرة المركز والتى تربط أعمدة البرج مما أدى إلى سقوطه.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر خردة و4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط).



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الزوايا الحديدية المستولى عليها (عدد 5 زوايا وزنوا حوالى 150 كيلو جراما) وتم ضبط مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

