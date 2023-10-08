4 وصفات طبيعية تخلصك من البقع الداكنة على الوجه

يصاب البعض ببقع داكنة على الوجه بالأخص، ومن الأسباب الشائعة لذلك هو التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية، والتي تؤدي إلى حدوث أو تفاقم اضطرابات التصبغ، حيث إن الميلانين هو الصبغة الأساسية التي تحدد لون الجلد، وهناك بعض الوصفات الطبيعية لعلاج البقع الداكنة الموجودة على الوجه ستجعل بشرتك موحدة خالية من التصبغات والكلف.

وصفات سحرية للتخلص من البقع الداكنة الموجودة على الوجه

البطاطس

مكون البطاطس المقلية يمكن أن تساعدك أيضاً في تفتيح البقع الداكنة، حيث تحتوي البطاطس النيئة على فيتامين سي والبوتاسيوم وعوامل تفتيح أخرى تساعد في إزالة البقع الداكنة والتسمير.

طريقة استخدام البطاطس لعلاج البقع الداكنة:

برش بعض البطاطس النيئة (فقط 2-3 حبات بطاطس جيدة) وخلطها مع عصير الليمون أو الزبادي، وإذا كانت بشرتك جافة بشكل خاص، يمكنك إضافة القليل من العسل إلى المزيج.

ضعي هذا على وجهك لبضع دقائق، واغسلي وجهك بالماء الدافئ.

البابايا

ما هي الطريقة المؤكدة لتفتيح البقع الداكنة ولون بشرتك بشكل عام؟ اشطفي تلك الطبقة العلوية بمقشر طبيعي، مثل البابايا. تحتوي البابايا على أحماض الفاكهة المعروفة باسم أحماض ألفا هيدروكسي( AHAs) وهي مقشرات كيميائية تزيل خلايا الجلد الميتة والباهتة وتنشط خلايا الجلد الصحية. لإنشاء مقشر البابايا الخاص بك في المنزل لإزالة البقع، إليك ما يمكنك فعله:

كيفية استخدام البابايا لعلاج البقع الداكنة:

اهرسي البابايا الناضجة في وعاء، وضعيها كقناع لمدة 20 دقيقة.

عند إزالة القناع، استخدمي حركات دائرية لطيفة لتقشير الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة.

مسحوق الكركم

تمتد فوائد الكركم متعددة الجوانب لتثبيط إنتاج الميلانين في الجلد، والذي يعتبر المسؤول عن فرط تصبغ الجلد. هل أنت مقتنعة ومستعدة لعمل علاج إزالة الكركم الخاص بك؟ إليك ما عليك القيام به:

طريقة استخدام الكركم لعلاج البقع الداكنة:

اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع 1-2 ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند حتى تتكون عجينة ذات قوام غير كثيف جداً أو سائل جداً.

اتركيه على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

نصيحة إضافية: قد يستغرق الأمر بضع مرات شطف لإزالة البقايا تماماً من الوجه.

الحليب

فقد ثبت أن الحليب واللبن وحتى اللبن الزبادي يعالج بشكل فعال تغير لون الجلد، كل ذلك بفضل حمض اللاكتيك.

طريقة استخدام الحليب لعلاج البقع الداكنة:

نقع كرة قطنية في الحليب.

افركيها على البقع 3-4 مرات في اليوم.

نصيحة إضافية: يوصي الكثير من الناس باستخدام الحليب المثلج للحصول على نتائج أفضل.