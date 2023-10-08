الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مبادرة "بلغني" بقنا تستجيب لـ 3 بلاغات بسوء النظافة

مبادرة بلغني
مبادرة بلغني

 

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مبادرة " بلغنى " التى أطلقتها المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تواصل استقبال بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة في الشوارع و الميادين، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإزالتها بشكل فورى

وأوضح المحافظ،  أن المبادرة تلقت 3 بلاغات على مدار الأيام الماضية من خلال صفحة مكتب اعلام محافظة قنا ، وأرقام التليفونات المُخصصة لتلقى تلك الشكاوى . 

بلاغات من المواطنين

وتابع المحافظ، أن البلاغ الأول ورد إلى غرفة الأزمات بالمحافظة بشأن تراكم القمامة بجوار مدرسة البهاء زهير بشارع الجمهورية بمدينة قوص ، وعلي الفور تم رفع القمامة بشكل فورى، و البلاغ الثانى تراكم كميات من القمامة أمام مكتب بريد قرية الكرنك التابعه لمركز أبوتشت ، وعلى الفور تم التنسيق تم تكليف مسئولى قطاع النظافة بالإنتقال بالمعدات إلى موقع الشكوى ورفع التراكمات ونقلها إلى المقالب العمومية ، كما استقبلت مبادرة " بلغنى " البلاغ الثالث من احد المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، بشأن تراكم القمامة بشارع بحرى البلد أمام مسجد سعودى بمدينة قنا وتم رفع القمامة على الفور

وأشار محافظ قنا ، إلي أن المبادرة مستمرة في التفاعل بشكل ايجابى وفعال مع بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة ، لاسيما أنه تم اطلاق المبادرة خصيصا لإتاحة عدة وسائل أمام المواطنين للإبلاغ على تراكمات القمامة ومشاركة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على النظافة العامة ، وتوفير بيئة صحية خالية من التلوثي

وسائل التواصل مع المبادرة 

و " بلغنى " هى مبادرة أطلقتها محافظة قنا الأسبوع الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن اى تراكمات للقمامة ، حال رصدها فى شوارع المحافظة من خلال عدة وسائل للتواصل ، وهى الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorateأو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على نظافة الشوارع و توفير بيئة صحية للمواطنين

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