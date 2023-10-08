معاينة مول تجاري اشتعل به حريق في الشيخ زايد

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمول تجاري اشتعل بأحد طوابقه حريقا، بمدينة الشيخ زايد، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من العاملين بالمول التجاري، لبيان سبب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى مدينة الشيخ زايد.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط قاموا بسرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط قاموا بسرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء.. وإعادة المسروقات.

تلقى مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من مسئول بشبكات الكهرباء بسرقة زوايا حديدية خاصة بأحد أبراج الكهرباء بدائرة المركز والتى تربط أعمدة البرج مما أدى إلى سقوطه.



و بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (تاجر خردة و4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط).



و عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن الزوايا الحديدية المستولى عليها (عدد 5 زوايا وزنوا حوالى 150 كيلو جرام) وتم ضبط مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

