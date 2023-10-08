حافلة بيراميدز تصل الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة إنبي

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة انبي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

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ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز لمباراة إنبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس