الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حافلة بيراميدز تصل الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة إنبي

بيراميدز
بيراميدز

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة انبي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

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فيستون ماييلي على رأس قائمة بيراميدز لمباراة إنبي

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز لمباراة إنبي 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

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