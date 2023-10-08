البحيرة تناقش تنفيذ أعمال مشروع محور كوبري البريجات

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بكوبرى سيارات البريجات بمركز كوم حمادة، ونزع الملكية الخاصة به، وذلك لدفع العمل بالمشروع وبحث كل المعوقات التي تواجهه والعمل على حلها ونهو المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد له.

جاء ذلك بحضور كل ممثلي الجهات المعنية من المساحة والإصلاح الزراعي وإدارة الملكية بالاصلاح الزراعي ومديري الأملاك والهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد السكرتير العام المساعد، ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية لتنفيذ المشروع على أكمل وجه وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة (13) بتقديم خطلب بطلب النشر والعرض الجزئي واستكمال باقي الاعتماد المالي الخاص بالمشروع، وكذا تكليف مديرية المساحة بنهو جنيع الإجراءات فور تقديم الخطاب من الهيئة العامة للطرق والكبارى.

من الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء كوبرى البريجات على الرياح البحيرى عباره عن 2 كوبرى سيارات وطريق بطول إجمالى 2.528 كم وبعرض 24.45 م وعدد 4 حارة مرورية و2 ممر مشاة بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه، وهو عبارة عن كوبري من طريق شبين الكوم –السادات عابر الرياح البحيرى وطريق سطحي محور البريجات وكوبرى من محور البريجات عابر خط السكة الحديد القاهرة – ايتاي البارود خط المناشى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية قد تبنت خطة متكاملة لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء كباري جديدة، وذلك بالتزامن مع رفع كفاءة الطرق والكبارى القائمة، بما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى شتى القطاعات، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، ومنها قطاع الطرق والنقل.