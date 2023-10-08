تدشين حملة "سيدات مصر" بالخارج لدعم الانتخابات الرئاسية بمصر.. صور

أفادت الدكتوره جيهان جادو بوزارة الثقافة الفرنسية وعضو مجلس الحي بعمل حملة موسعة لسيدات مصر بالخارج حول العالم تهدف لدعم مصر ودعم الإنتخابات الرئاسية المصرية المقبلة والوقوف بجانب الوطن في كل قضاياه .

حملة موسعة لسيدات مصر بالخارج

وافادت “جادو ”، ان هناك سيدات مصريات بالخارج بارزات في العمل العام ولابد لهن من المشاركه الجاده فلدينا في كل دوله مجموعه من السيدات الوطنيات علي رأسهم الاستاذه سحر رمزي بهولندا وايمان وهمان بامريكا وغيرهن من السيدات في كل الدوله الاوروبيه وامريكا وكندا وهن من مؤسسيين تلك الحمله لدعم الرئيس وتحقيق الهدف منه وهو الوقوف في ظهر القياده والاراده السياسيه للدوله المصريه.

وتفيد جادو، واحدي مؤسسي الحمله بان الوقت حان لوقوف المراه المصريه الي جانب الوطن حتي ترد الجميل لمصر والقيادة السياسية التي اعطي للمراه حقها ووقف بجوارها وخصها بالعديد من المشروعات والمبادرات الوطنيه لمساندتها.

ودعت كل المصريات بالوقوف بجانب مصر في الانتخابات الرئاسيه المقبلة لاستكمال المشوار، لافته إلى أن الحملة تم تدشينها بحمله موسعه عبر القنوات التليفزيونية وفيديوهات مجمعه لسيدات مصر المتواجدات عبر الدول المختلفه.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

3c204698-18e1-4652-a235-53ab23fd6c05

01634d28-691b-4a13-adbc-3648d2444f98