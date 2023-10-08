روسيا تُحذر مواطنيها من السفر لإسرائيل وتوصي بتعليق الرحلات

حذرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، مواطنيها، من السفر إلى إسرائيل لأغراض سياحية، كما أوصت منظمي الرحلات، بتعليق تخطيط الرحلات إليها.

وأصدرت الوزارة الروسية، بيانا جاء فيه: "توصي وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، المواطنين الروس، بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل لأغراض سياحية؛ حتى يعود الوضع في البلاد إلى طبيعته".

كما أوصت الوزارة السياح الروس المقيمين في إسرائيل بتوخي الحذر في تصرفاتهم وتحركاتهم، واتباع الرسائل الرسمية للسلطات المحلية واتباع تعليماتهم."

وأضافت: “نوصي منظمي الرحلات السياحية الروسية، ووكلاء السفر بتعليق الترويج للرحلات السياحية، فضلا عن الخدمات السياحية الفردية لإسرائيل".