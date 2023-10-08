الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

روسيا تُحذر مواطنيها من السفر لإسرائيل وتوصي بتعليق الرحلات

روسيا
روسيا

حذرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، مواطنيها، من السفر إلى إسرائيل لأغراض سياحية، كما أوصت منظمي الرحلات، بتعليق تخطيط الرحلات إليها.

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وأصدرت الوزارة الروسية، بيانا جاء فيه: "توصي وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، المواطنين الروس، بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل لأغراض سياحية؛ حتى يعود الوضع في البلاد إلى طبيعته".

كما أوصت الوزارة السياح الروس المقيمين في إسرائيل بتوخي الحذر في تصرفاتهم وتحركاتهم،  واتباع الرسائل الرسمية للسلطات المحلية واتباع تعليماتهم."

وأضافت: “نوصي منظمي الرحلات السياحية الروسية، ووكلاء السفر بتعليق الترويج للرحلات السياحية، فضلا عن الخدمات السياحية الفردية لإسرائيل".

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الجريدة الورقية