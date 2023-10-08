الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الطب العسكري يفتح التسجيل للأطباء المدنيين لدرجتي الماجستير والدكتوراه لعدد من التخصصات

بوابة الوفد الإلكترونية

تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجتى "الماجستير"  و"الدكتوراة" للأطباءالمدنيين فى العديد من التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.

وتم فتح باب التسجيل حتى 31/10/2023، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة بشارع إحسان عبدالقدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة ، علماً أن شروط التقديم والتخصصات المطلوبة متاحة على الموقع الرسمى لكلية الطب بالقوات المسلحة (www.afcm.ac.eg) .

 

حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء


جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد فى المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية ، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والإمكانيات فى مجالات البحث العلمى.


 

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