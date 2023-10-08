الطب العسكري يفتح التسجيل للأطباء المدنيين لدرجتي الماجستير والدكتوراه لعدد من التخصصات

تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجتى "الماجستير" و"الدكتوراة" للأطباءالمدنيين فى العديد من التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.



وتم فتح باب التسجيل حتى 31/10/2023، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة بشارع إحسان عبدالقدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة ، علماً أن شروط التقديم والتخصصات المطلوبة متاحة على الموقع الرسمى لكلية الطب بالقوات المسلحة (www.afcm.ac.eg) .

حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء



جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد فى المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية ، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والإمكانيات فى مجالات البحث العلمى.



