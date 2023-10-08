55 عالمًا من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد الأكثر تأثيرًا لعام 2022‎‎

أصدرت قاعدة بيانات Elsevier دراسة عن جامعة ستانفورد، كبرى الجامعات الأمريكية، قائمة بأفضل 2 % من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي، حيث تم الإعلان عن 30 عالما من جامعة المنصورة الأكثر في التأثير المرجعي عن مجمل إنتاج سيادتهم العلمي وكذلك 42 عالما من الجامعة الأكثر تأثيرا مرجعيا عن عام 2022 عن مجمل إنتاج سيادتهم العملي، وبذلك يصبح عدد المنضمين لقاعدة بيانات إستانفورد 55 عالما من جامعة المنصورة.

وفي هذا السياق تقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالتهنئة لعلماء الجامعة الأكثر تأثيرًا في العالم على إنجازهم العلمي متمنيًا لسيادتهم دوام الرقي والتقدم.



وأعرب رئيس جامعة المنصورة، عن سعادته لوجود أعضاء هيئة التدريس في هذه القائمة للعلماء الأكثر تأثيرًا فى العالم، كما أشاد بجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة المنصورة على المستويات الإقليمية والدولية وهذا يشير إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين، ومدى الجهد لمبذول من هيئة التدريس في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليًا.

جدير بالذكر أن أهمية هذه الدراسة تأتي إلى استنادها إلى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقة وموثقة تشمل الاستشهادات، h-index، وعدد الأبحاث والتخصصات الدقيقة وغيرها من المعايير.