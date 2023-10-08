وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة السادات

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم في جنوب سيناء صباح اليوم الأحد طابور الصباح بمدرسة السادات الثانوية بنات برأس سدر .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة سير العملية التعليمية ميدانا بمدن المحافظة مع بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

وحضر وكيل التعليم في جنوب سيناء طابور الصباح واستمع لكلمة الإذاعة المدرسية عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، وخلال كلمته بطابور الصباح هنأ وكيل الوزارة الطلاب والمعلمين والمعلمات بمناسبة العام الدراسي الجديد ثم هنأهم بذكرى أكتوبر المجيد، مشيدا بتميز طالبات المدرسة وتفوقهن الدراسي وتطرق وكيل الوزارة خلال الكلمة للذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد مشيرا لاهتمام الدولة المصرية بأبنائها وبناتها، مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهدا نحو رعايتهم وتوفير كل الإمكانات اللازمة لإعدادهم لأنهم جيل المستقبل ويقع على عاتقهم حمل أمانة المسؤولية نحو وطنهم في المستقبل لافتا للبطولات التي سطرها الجيش المصري العظيم وإسقاط مقولة الجيش الذي لا يقهر أو يهزم، مؤكدا أن نصر أكتوبر أصبح علامة فارقة يفخر بها العرب والمصريون، كما أصبحت ملحمة أكتوبر ملحمة عسكرية تدرس في المعاهد العسكرية إلى يومنا هذا، لافتا لضرورة الحفاظ على تضحيات الآباء والأجداد.

وأكد وكيل التعليم في جنوب سيناء أن تلك الإنجازات كلها لم تكون صدفة بل تقوم على الإعداد الجيد والتخطيط والتدريب، كما تطرق وكيل الوزارة لإنجازات الدولة المصرية التي تعيش عبورا وانتصارات أخرى في التنمية مشيدا بالقيادة السياسية وعزمها على النهوض بالوطن مشيرا أن الوطن ينتظر منكم الحفاظ على هذه الإنجازات وأشار وكيل الوزارة للمكانة الكبيرة للمرأة المصرية باعتبارها الشريك الثاني للرجل في هذا الوطن وأم المستقبل ويقوم عليها إعداد جيل المستقبل وفي نهاية كلمته وجه وكيل الوزارة بتحقيق الانضباط والالتزام طوال العام الدراسي ثم شارك وكيل الوزارة الطالبات تحية العلم ثم تفقد في جولته الصفين الأول والثاني الثانوي وأجرى نقاشا مع الطالبات حول أهدافهن وتطلعاتهن المستقبلية وطرق الاستفادة من المدرسة في النواحي الدراسية والأنشطة كما حثهن على الالتزام والاجتهاد وتعلم مهارات البحث والتعلم الذاتي، ومتابعة المنصات التعليمية للاستفادة من الخبرات التعليمية التي تتوافر بها.