الأوغنديون يحولون نفايات الموز إلى ألياف مفيدة

تسعى أوغندا، إلى تحويل نفايات الموز إلى ألياف مفيدة، بدون ثمارها ، تكون نباتات الموز عديمة الفائدة تقريبا للمزارع العادي ، حتى لو كانت مصدر إزعاج ، حيث يجب اقتلاعها في بعض الأحيان.

ولكن هل يمكن إعادة هذه السيقان المهملة بطريقة ما إلى الحياة؟

نعم ، وفقا لشركة ناشئة أوغندية ، فإن هذا يشتري سيقان الموز في شركة تحول الألياف إلى حرف يدوية قابلة للتحلل.

إنها فكرة جديدة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا والذي هو حرفيا جمهورية موز.

أوغندا لديها أعلى معدل استهلاك الموز في العالم وهي أكبر منتج في أفريقيا.

في المناطق الريفية ، يمكن أن يساهم الموز بما يصل إلى 25 في المائة من السعرات الحرارية اليومية ، وفقا للأرقام الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

في أوغندا ، يعد استهلاك الموز جزءا لا يتجزأ من العادات والتقاليد المحلية من نواح كثيرة. بالنسبة للكثيرين ، تكون الوجبة غير مكتملة بدون وجبة من الماتوكي.

لحصاد المحصول ، يجب قطع رأس الجذع ، وغالبا ما يترك ليتعفن في الحقول المفتوحة.

لكن شركة TEXFAD المحلية الناشئة ، التي تصف نفسها بأنها مجموعة لإدارة النفايات ، تستفيد الآن من هذه الوفرة من السيقان المتعفنة لاستخراج ألياف الموز التي تحولت بعد ذلك إلى عناصر مثل وصلات الشعر.

يقول جون بابتيست أوكيلو ، مدير الأعمال في TEXFAD ، إنه أمر منطقي في بلد "يكافح فيه المزارعون كثيرا" ولديهم أطنان من النفايات المرتبطة بالموز.

وتدفع الشركة، التي تتعاون مع سبع مجموعات مختلفة من المزارعين في غرب أوغندا، 2.7 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من الألياف المجففة.

كما تأخذ TEXFAD المواد من طرف ثالث ، Tupande Holdings Ltd ، الذي تنقل شاحناته سيقان الموز من مزارعي وسط أوغندا.

يقوم عمال Tupande بفرز السيقان ، بحثا عن السيقان المرغوبة، ثم تقوم الآلات بتحويل الألياف إلى خيوط صغيرة.

"مساهمتنا في سلسلة القيمة هي أننا نضع دخلا إضافيا في أيدي المزارع ، ونحول هذه النفايات إلى شيء قيم نبيعه لشركائنا الذين يصنعون أيضا أشياء يمكنهم بيعها" ، يوضح قائد فريق Tupande Aggrey Muganga.

نحن نفعل ذلك لخلق دخل إضافي، وخلق فرص عمل لأنفسنا، والمساهمة في تصنيع أوغندا وتحسين حياة الأوغنديين".

Tupande القابضة المحدودة تتعامل مع أكثر من 60 المزارعين التي توفر المواد الخام.

هذا الرقم ليس سوى جزء صغير مما هو متاح في بلد يزرع فيه أكثر من مليون هكتار بالموز.

ارتفع إنتاج الموز بشكل مطرد على مر السنين ، حيث ارتفع من 6.5 طن متري في عام 2018 إلى 8.3 طن متري في عام 2019 ، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوغندي.

في مصنع في قرية خارج العاصمة الأوغندية كمبالا، توظف تكسفاد أكثر من 30 شخصا يستخدمون أيديهم لصنع سلع من ألياف الموز.

تقوم الشركة بتصدير منتجات السجاد وعاكس الضوء إلى أوروبا.

مثل هذه العناصر ممكنة لأن "ألياف الموز يمكن تليينها إلى مستوى القطن" ، كما يوضح أوكيلو.

من خلال العمل مع الباحثين ، تقوم TEXFAD أيضا بتجربة الأقمشة المحتملة من ألياف الموز.

تقوم الشركة أيضا بتصميم منتجات إطالة الشعر التي تعتقد أنها يمكن أن تساعد في تخليص السوق من المنتجات الاصطناعية.

جميع منتجات TEXFAD قابلة للتحلل ، كما يقول Faith Kabahuma من برنامج تطوير شعر الموز التابع للشركة.

وتقول إن وصلات الشعر الخاصة بالشركة ستطرح قريبا في السوق.

يقول كاباهوما: "المشكلة مع الألياف الاصطناعية ، فهي تفعل الكثير من الانسداد ، كما هو الحال في كل مكان تذهب إليه ، حتى لو ذهبت للحفر في الحدائق الآن ، فستجد أليافا اصطناعية حولها ، لذا فهي ليست صديقة للبيئة".