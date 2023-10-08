جامعة أسيوط تنظم ورشة حول "استخدام مناظير الكلى والحالب المرن لحصوات الأطفال"

نظم مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، صباح اليوم؛ فعاليات ورشة عمل حول "استخدام مناظير الكلى، والحالب المرن؛ لحصوات الأطفال"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والتي تستهدف شباب الأطباء وكل المهتمين بالحصوات في الأطفال؛ حيث تقدم الورشة أحدث ما توصلت إليه عمليات مناظير الكلى لعلاج الحصوات، وخصوصًا في الأطفال، وذلك بقاعة الدكتور عطوة محمد إبراهيم بمستشفى المسالك البولية، وتمتد فعالياتها على مدار يومي (٨ - ٩) من أكتوبر الجاري.

وقد شهدت الورشة؛ حضور الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس إدارة مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر عبدالسلام، رئيس قسم جراحة المسالك البولية ورئيس الورشة، والدكتور ضياء الدين عبدالحميد، مدير مستشفى جراحة المسالك البولية، والدكتور أحمد عبدالعزيز الدروي، أستاذ جراحة المسالك البولية ورئيس وحدة جراحة المسالك البولية للأطفال ومنسق الورشة، والدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث وأخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية والذكورة والعقم، والدكتور أحمد عبدالحميد، الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية ورئيس اللجنة المنظمة للورشة، والدكتور عمرو حسن أبوفدان أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية والتناسلية ونائب مدير مستشفى المسالك الجامعي فضلًا عن نخبة متميزة من أساتذة جراحة المسالك البولية، وبمشاركة شباب الأطباء، والباحثين.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن الهدف من إقامة تلك الفعالية هو: نقل، وتبادل الخبرات، والمعارف بين المتخصصين مصرحًا أن مستشفيات جامعة أسيوط تسعى إلى توفير رعاية صحية متميزة، بوصفها كيانًا خدميًا وتعليميًا مضيفًا إنه من المقرر أن يتم إجراء عمليات؛ باستخدام مناظير الكلى، ومنظار الحالب المرن؛ بمشاركة نخبة وأساتذة جراحة المسالك البولية، عبر البث المباشر؛ لتبادل الرؤي، والخبرات؛ لكل من دولة الهند، وأمريكا، وألمانيا والصين، ويحاضر فيها متخصصون من: الصين، والهند، وهم: prof.Guohua zeng نائب رئيس جامعة جوانزو ورئيس الجمعية الدولية لحصوات المسالك البولية بالصين، وprof.Pal SHashi kiram رئيس شعبة الحصوات بالجمعية الهندية لجراحة المسالك البولية بجامعة نيودلهي بالهند.

وأوضح الدكتور ياسر عبدالسلام؛ إن الورشة تتضمن محاضرات علمية تغطي الجوانب المختلفة لحصوات الكلى؛ في الأطفال طبياً، وجراحياً؛ لتدريب المشاركين على استخدام منظار الحالب المرن؛ عن طريق مجسمات خارجية، فضلًا عن استخدام مناظير الكلى؛ عن طريق الأشعة التليفزيونية مضيفاً أن الورشة تلقي الضوء على ما توصلت إليه عمليات مناظير الكلى؛ لعلاج الحصوات، خصوصًا في الأطفال، ومناقشة حلول مشاكل الحصوات في الأطفال بمشاركة تخصصات طبية مختلفة؛ من قسم كلى الأطفال، وقسم الأشعة، وقسم الباثولوجي الإكلينيكي بالإضافة إلى الأقسام الجراحية.