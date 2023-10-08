الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ممثل غزاوي يرتدي زي جيش الاحتلال.. ماذا قال؟

الممثل الغزاوي
الممثل الغزاوي

 انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لممثل من غزة يرتدي زي ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ يسب فيه بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو، محملا إياهم مسؤولية ما يحدث في إسرائيل الآن.

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وقال الممثل إن كل هذا يحدث بسبب قيام المستوطنين باستفزاز مشاعر المسلمين وعدم احترام المصلين في الأقصى ومنعهم من الدخول؛ ما أدى إلى فتح جبهات عدة للحرب على إسرائيل.

وطالب الإسرائيليين بالنزول إلى الشوارع في مظاهرات للمطالبة بإقالة نتنياهو وبن جفير على الفور.

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الجريدة الورقية