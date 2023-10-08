ممثل غزاوي يرتدي زي جيش الاحتلال.. ماذا قال؟

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لممثل من غزة يرتدي زي ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ يسب فيه بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو، محملا إياهم مسؤولية ما يحدث في إسرائيل الآن.

وقال الممثل إن كل هذا يحدث بسبب قيام المستوطنين باستفزاز مشاعر المسلمين وعدم احترام المصلين في الأقصى ومنعهم من الدخول؛ ما أدى إلى فتح جبهات عدة للحرب على إسرائيل.

وطالب الإسرائيليين بالنزول إلى الشوارع في مظاهرات للمطالبة بإقالة نتنياهو وبن جفير على الفور.