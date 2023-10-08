التحقيق مع تشكيل عصابي لسرقة زوايا أحد أبراج الكهرباء بأسيوط

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط قاموا بسرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط قاموا بسرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء،وإعادة المسروقات.

تلقى مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من مسئول بشبكات الكهرباء بسرقة زوايا حديدية خاصة بأحد أبراج الكهرباء بدائرة المركز والتى تربط أعمدة البرج مما أدى إلى سقوطه.



و بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (تاجر خردة و4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط).



و عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن الزوايا الحديدية المستولى عليها (عدد 5 زوايا وزنوا حوالى 150 كيلو جرام) وتم ضبط مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.





أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوى فى منطقة حدائق أكتوبر لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بحدائق أكتوبر، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وفي واقعة آخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في مدينة نصر، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وفي السابق واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 46546 مخالفة مرورية.

كما أعلنت مصادر أمنية عن وفاة 2 من أعضاء فوج إسرائيلى وأحد المصريين وإصابة آخر، حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.