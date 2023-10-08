شروط التحويل من مدينة لأخرى في شقق الإسكان

يمكن للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وفق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، وذلك خلال الفترة من 10 أكتوبر 2023 إلى 24 أكتوبر 2023.

شروط التحويل

أن يكون المتقدم قد قام بسداد مقدم جدية الحجز للإعلان الأصلي.

أن يكون المتقدم لم يتم تخصيص وحدة سكنية له من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

أن تنطبق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

لا يحق للمواطن العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

الترتيب في حالة زيادة عدد المتقدمين

المتزوج ويعول (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

المتزوج، والأولوية للأصغر سنًا.

الأعزب، والأولوية للأصغر سنًا.

خطوات الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان بالرقم القومي

الدخول على موقع صندوق الإسكان والتمويل العقاري.

تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر.

كتابة بيانات صاحب الطلب المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.

تسجيل تاريخ تسديد مقدم جدية الحجز وموعد التقديم.

الضغط على كلمة «استلام».

شروط التقديم لحجز شقق الإسكان

الإقرار باطلاع المتقدم على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكل الاشتراطات الموجودة بها.

إقرار المتقدم بأن الحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر.

مراجعة بيانات الاستمارة قبل الحفظ على الموقع.