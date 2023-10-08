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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد عيد يعلن قائمة لاڤيينا استعدادًا لملاقاة بروكسي

أحمد عيد
أحمد عيد

أعلن أحمد عيد المدير الفني لفريق لاڤيينا قائمة الفريق التي تخوض مباراة بروكسي  في اللقاء الذي يقام على ستاد برج العرب  ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري المحترفين .

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وصل فريق لاڤيينا إلى فندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراة الغد أمام بروكسى ضمن مباريات الجولة الثالثة من دورى المحترفين

وقام الجهاز الفني باصطحاب 22 لاعب للمباراة وهم

كامينى

زياد عسكر

احمد عطا

محمود جبس

مزيكا

شيفو

محمود الحلوانى

احمد سعد

عبودة

مارسيلو

بركات

جادو

سكولز

اسامة

هشام نيمار

محمود ساسى

يوسف فهيد

عمر عسلية

اوين

حازم ابو سنه

احمد سالم

عمر البكرى

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