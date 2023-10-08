أول عملية لاستئصال البروستاتا بواسطة التبخير بمستشفى شرم الشيخ

أجرى الفريق الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، أول عملية من نوعها لاستئصال البروستاتا باستخدام خاصية التبخير، تحت إشراف لدكتور أحمد عبد الحميد، مدير عام مستشفى شرم الشيخ.

كان أحد المواطنين، يبلغ من العمر 70 عامًا، ويدعى نبيل صديق، حضر إلى المستشفى يعاني من آلام مبرحة بسبب وجود حصوات في الحالب والمثانة وتضخم بالبروستاتا، واحتباس بولي، وعلى الفور جرى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، والإشاعات، خصوصًا أن المريض كان قد سبق له إجراء عملية قلب مفتوح (زرع ثلاثة شرايين).

وجرى عرض المريض على استشاري القلب، وعقب انتهاء الفحوص تبين أنها تسمح بإجراء العملية.

وقام الفريق الطبي بتحضير المريض للعمليات، وجرى تفتيت الحصوات بالحالب المثانة بواسطة المنظار،وتركيب دعامة بالحالب الأيسر، كما جرى استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا بواسطة جهاز التبخير(تحت التخدير النصفى).

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن هذه أول حالة لإستئصال البروستاتا بالتبخير فى جميع مستشفيات المحافظة، موضحًا أن الرعاية الصحية على مستوى المحافظة في تقدم مستمر.

وأوضح دكتور أحمد إمام، القائم بالعملية، أن هذا الجهاز يجري خلاله استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية، أو تبخيرها، وهي تعطي نتائج مرضية.

وحذر الدكتور أحمد إمام، من إهمال المريض لتضخم البروستاتا والتي تزيد مع تقدم السن فوق ال 50 عاما، لكون إهمالها يؤدي لأرتجاع على الكلى، ويسبب فشل كلوي كما يؤدي إلى تكوين حصوات مستمرة في المثانة.

وأشار إلى أن عملية استئصال البروستاتا لا تؤثر على الانتصاب، ولا التحكم في البول إذا ما أجريت العملية بطريقة صحيحة.