الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثنائية صلاح تمنح ليفربول التقدم على برايتون بالشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول أمام برايتون متقدمًا بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
 

txt

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي بالدوري


وتمكن أصحاب الأرض من التقدم عند الدقيقة 20 عبر اللاعب سيمون إندجيرا ، قبل أن يعادل محمد صلاح النتيجة لليفر عند الدقيقة 40.
ومع نهاية شوط اللقاء الثاني ، تمكن ليفربول من التقدم عبر ركلة جزاء سددها بنجاح محمد صلاح.
وشهد تشكيل ليفربول الأساسي خلال اللقاء والقائمة ، غياب كل من كورتيس جونز وديوجو جوتا بعد طردهما أمام توتنهام في الجولة الماضية، وقيادة معتادة من محمد صلاح لخط الهجوم.

تشكيل ليفربول في مواجهة برايتون بالبريميرليج ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، إليوت.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

مواد متعلقة

التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام برايتون

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول يسجل ثاني انتصاراته بالدوري الأوروبي على حساب سانت خليويزي البلجيكي
الجريدة الورقية