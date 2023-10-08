ثنائية صلاح تمنح ليفربول التقدم على برايتون بالشوط الأول

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول أمام برايتون متقدمًا بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.





وتمكن أصحاب الأرض من التقدم عند الدقيقة 20 عبر اللاعب سيمون إندجيرا ، قبل أن يعادل محمد صلاح النتيجة لليفر عند الدقيقة 40.

ومع نهاية شوط اللقاء الثاني ، تمكن ليفربول من التقدم عبر ركلة جزاء سددها بنجاح محمد صلاح.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي خلال اللقاء والقائمة ، غياب كل من كورتيس جونز وديوجو جوتا بعد طردهما أمام توتنهام في الجولة الماضية، وقيادة معتادة من محمد صلاح لخط الهجوم.

تشكيل ليفربول في مواجهة برايتون بالبريميرليج ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.