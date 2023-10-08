الإنفلونزا الموسمية.. أعراضها وطرق الوقاية منها

يعاني الكثيرون مع بداية موسم الشتاء من الإنفلونزا الموسمية، التي تختلف عن دور البرد العادي، وغالبًا ما تظهر أعراضها فجأة وتتمثل فيما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة، وقد تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى.

القشعريرة.

السعال.

التهاب الحلق.

سيلان أو انسداد الأنف.

آلام في الجسم أو العضلات.

صداع.

التعب والإرهاق.

القيء والإسهال، ويكون هذا العرض أكثر شيوعًا عند الأطفال.

الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

هناك طرق عدة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية منها:

تلقي لقاح الإنفلونزا، والذي يوفر حماية من أربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.

الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون.

تجنب لمس العينين والأنف والفم.

تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين.

الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب

حالات يجب زيارة الطبيب إذا ظهرت أعراض الإنفلونزا بشكل مضاعف مثل:

ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 3 أيام.

صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر.

التهاب الحلق الشديد.

عدم القدرة على شرب السوائل.

تغير لون الجلد أو الأغشية المخاطية.