الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإنفلونزا الموسمية.. أعراضها وطرق الوقاية منها

الإنفلونزا
الإنفلونزا

 يعاني الكثيرون مع بداية موسم الشتاء من الإنفلونزا الموسمية، التي تختلف عن دور البرد العادي، وغالبًا ما تظهر أعراضها فجأة وتتمثل فيما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة، وقد تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى.

القشعريرة.

السعال.

التهاب الحلق.

سيلان أو انسداد الأنف.

آلام في الجسم أو العضلات.

صداع.

التعب والإرهاق.

القيء والإسهال، ويكون هذا العرض أكثر شيوعًا عند الأطفال.

الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

 

هناك طرق عدة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية منها:

تلقي لقاح الإنفلونزا، والذي يوفر حماية من أربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.

الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون.

تجنب لمس العينين والأنف والفم.

تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين.

الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب

 

حالات يجب زيارة الطبيب إذا ظهرت أعراض الإنفلونزا بشكل مضاعف مثل:

ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 3 أيام.

صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر.

التهاب الحلق الشديد.

عدم القدرة على شرب السوائل.

تغير لون الجلد أو الأغشية المخاطية.

مواد متعلقة

الأرصاد تنشر خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبلة

شراقي: زلازل ضربت مناطق قريبة من سد النهضة والقشرة الأرضية الإثيوبية السبب

المحامين تدعم أعمال المقاومة في غزة وتدعو لانعقاد طارئ بالقاهرة

المحامين تدعم أعمال المقاومة وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

وزير الري: تجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان

نقيب المحامين من الإسكندرية: نتعرض لمقاومة شديدة لإفشالنا والفساد لن يعود

رئيس اتحاد المحامين العرب: ندعم ونساند نضال الشعب الفلسطيني الباسل

أستاذ قانون دولي يطالب بفتح تحقيق للمحاسبة بشأن هجمات الإسرائيليين المتكررة على الفلسطينيين
الجريدة الورقية