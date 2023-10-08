عاجل
ثنائية صلاح غير كافية.. برايتون يفرض التعادل على ليفربول بالبريميرليج
الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صلاح يسجل ثنائية متتالية أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أدرك فريق ليفربول التعادل في شباك برايتون خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي ، قبل أن يعاود التسجيل مجددًا من ركلة جزاء، مانحًا فريقه التقدم في اللقاء عند الدقيقة 45.
 

كان الهدف الأول لليفر قد جاء عند الدقيقة 40 بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء استاقرت أقصى الزاوية اليمنى لحارس برايتون.
 

txt

التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام برايتون

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، إليوت.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي في اللقاء غياب كل من كورتيس جونز وديوجو جوتا بعد طردهما أمام توتنهام في الجولة الماضية، وقيادة معتادة من محمد صلاح لخط الهجوم.

مواد متعلقة

صلاح ينتظر إنجازا جديدا في موقعة برايتون بالبريميرليج

رضا شحاتة: قطاعات الناشئين تملك لاعبين أفضل من صلاح.. فتوح جعل معلول يظهر بشكل أفضل

حارس ليفربول يكشف خطة محمد صلاح للرحيل عن الريدز
الجريدة الورقية