صلاح يسجل ثنائية متتالية أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

أدرك فريق ليفربول التعادل في شباك برايتون خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي ، قبل أن يعاود التسجيل مجددًا من ركلة جزاء، مانحًا فريقه التقدم في اللقاء عند الدقيقة 45.



كان الهدف الأول لليفر قد جاء عند الدقيقة 40 بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء استاقرت أقصى الزاوية اليمنى لحارس برايتون.



تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي في اللقاء غياب كل من كورتيس جونز وديوجو جوتا بعد طردهما أمام توتنهام في الجولة الماضية، وقيادة معتادة من محمد صلاح لخط الهجوم.