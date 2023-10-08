مصادر بالبورصة تطالب المستثمرين بعدم البيع العشوائي

طالبت مصادر خاصة بالبورصة المستثمرين بعدم البيع العشوائي، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة أكثر اتزانًا، من أجل الحفاظ على مكاسبهم التي سبق وتم تحقيقها.

قالت المصادر إن انخفاض مؤشرات البورصة وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة خلال جلسة تداول اليوم هو أمر وقتي جاء نتيجة تسرع واندفاع في قرارات البيع من بعض السادة المتعاملين.

وأوضحت المصادر أن ارتفاع وتيرة البيع التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة من جلسة تداول اليوم جاءت بسبب حالة القلق من التطورات المحيطة، مشيرًا إلى أنه في غضون دقائق من التراجع الكبير للمؤشرات بدأ السوق في استعادة توازنه وتقليص الخسائر بشكل كبير.