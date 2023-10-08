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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الروسي: مقتل وإصابة 185 جنديًا أوكرانيًا في جنوب دونيستك

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت وحدات الجيش الأوكراني بمدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا ما أسفر لمقتل وإصابة حوالي 185 جنديًا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

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وذكرت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "جنوب دونيتسك، صدت وحدات المجموعة القتالية الشرقية هجوما من جانب للواء الدفاع الإقليمي 127 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بريوتنوي في منطقة زاباروجيا".

 

وأشار البيان إلى أنه "تم تنفيذ ضربات من قبل الطائرات الهجومية على القوى العاملة والمعدات التابعة للواء 72 الآلي للجيش الأوكراني بالقرب من نوفوميخيلوفكا في دونيستك".

 

وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "إجمالي حصيلة القتلى والجرحى من جانب القوات الأوكرانية بلغ نحو 185 فردًا بالإضافة إلى تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة ومركبتين آليتين ومدفع هاوترز دي -20 في منطقة جنوب دونيستك خلال ال24 ساعة الماضية".

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