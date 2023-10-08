الجيش الروسي: مقتل وإصابة 185 جنديًا أوكرانيًا في جنوب دونيستك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت وحدات الجيش الأوكراني بمدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا ما أسفر لمقتل وإصابة حوالي 185 جنديًا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "جنوب دونيتسك، صدت وحدات المجموعة القتالية الشرقية هجوما من جانب للواء الدفاع الإقليمي 127 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بريوتنوي في منطقة زاباروجيا".

وأشار البيان إلى أنه "تم تنفيذ ضربات من قبل الطائرات الهجومية على القوى العاملة والمعدات التابعة للواء 72 الآلي للجيش الأوكراني بالقرب من نوفوميخيلوفكا في دونيستك".

وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "إجمالي حصيلة القتلى والجرحى من جانب القوات الأوكرانية بلغ نحو 185 فردًا بالإضافة إلى تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة ومركبتين آليتين ومدفع هاوترز دي -20 في منطقة جنوب دونيستك خلال ال24 ساعة الماضية".