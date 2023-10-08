وفاة طالب صعقًا أثناء عمله بمغسلة في قنا

لقى طالب مصرعه، اليوم الأحد، صعقًا بالكهرباء في قرية الشيخ على شرق، بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب صعقًا بالكهرباء بمغسلة سيارات فى قرية الشيخ على شرق، وبتين مصرع محمود.ح، 17 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وأصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوى فى منطقة حدائق أكتوبر لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بحدائق أكتوبر، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وفي واقعة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في مدينة نصر، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.