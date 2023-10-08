"عز" تعلن 3 أسعار للحديد واستقرار المسطحات للأسبوع الثامن

أعلنت مجموعة عز عن 3 أسعار لحديد التسليح وهي أسعار متفاوتة وفقا لطريقة البيع ونوعية المشترى وهى اسعار تنفرد بها المجموعه دون سائر باقى الشركات وقامت المجموعة بوضعها على صفحة الويب الخاصه بها .السعر الأول لشهر اكتوبر خاص بالموزع وهو 32 ألفا و و135 جنيها ، والسعر الثانى هو السعر الاسترشادي الخاص بتجار الجمله تسليم ارض المخزن وه 32الفا 938 جنيها، وأخير السعر الثالث وهو33الفا و 301 جنيها وهو السعر الخاص بتجار التجزئة تسليم ارض المخزن والأسعار الثلاث شامله ضريبة القيمة المضافة .

وفيما يتعلق بأسعار المسطحات فقد أبقت المجموعة على الأسعار السابقة دون تغيير من 8 أسابيع تقريبا وهو سعر 34 ألفا و485 جنيها مع الإشارة إلى أن عز ينفرد بإنتاج المسطحات المدرفلة على الساخن محليا وعربيا بحجم إنتاج يصل إلى 2.3 مليون طن، وهو ما يحقق له ميزه نسبيه كبيره بين أقرانه من المنتجين الآخرين سواء على المستوى المحلى او العربى فى التصدير ،حيث يعد من أكبر مصدرى المسطحات على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا وتصل صادرات المجموعه لنحو مليارى دولار سنويا .

كانت صادرات الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الحالى و وفقا لبيانات الحكومه قد إحتلت المركز الأول فى قائمة كل قطاعات مواد البناء برصيد صادرات تقدر قيمتها بنحو 1.161 مليار دولار بزياده 786 مليون دولارعن نفس الفتره المماثله من عام 2022