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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

"عز" تعلن 3 أسعار للحديد واستقرار المسطحات للأسبوع الثامن

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت مجموعة عز  عن  3 أسعار لحديد التسليح   وهي أسعار متفاوتة  وفقا لطريقة البيع  ونوعية المشترى وهى اسعار تنفرد  بها المجموعه دون سائر  باقى الشركات وقامت المجموعة بوضعها  على صفحة الويب الخاصه بها .السعر  الأول لشهر  اكتوبر خاص  بالموزع وهو 32 ألفا و و135  جنيها ، والسعر  الثانى هو السعر الاسترشادي  الخاص بتجار الجمله تسليم ارض  المخزن وه 32الفا  938  جنيها، وأخير السعر  الثالث وهو33الفا و 301  جنيها وهو السعر الخاص  بتجار التجزئة تسليم ارض  المخزن والأسعار الثلاث شامله  ضريبة القيمة المضافة .

وفيما يتعلق  بأسعار  المسطحات فقد أبقت  المجموعة على الأسعار السابقة دون تغيير من 8 أسابيع تقريبا وهو سعر 34 ألفا و485 جنيها مع الإشارة إلى أن عز ينفرد بإنتاج المسطحات المدرفلة على الساخن  محليا وعربيا بحجم إنتاج يصل إلى 2.3 مليون طن، وهو ما يحقق له ميزه  نسبيه كبيره بين  أقرانه من المنتجين  الآخرين سواء  على المستوى المحلى او العربى فى التصدير ،حيث  يعد من أكبر مصدرى  المسطحات على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا وتصل  صادرات المجموعه لنحو مليارى  دولار  سنويا .

 

كانت صادرات الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الحالى و وفقا  لبيانات  الحكومه قد إحتلت المركز  الأول فى قائمة كل قطاعات مواد البناء برصيد صادرات تقدر قيمتها  بنحو 1.161 مليار دولار بزياده  786  مليون دولارعن نفس الفتره  المماثله من عام  2022

 

الجريدة الورقية